قالت الفنانة ميسرة: |إنها توجهت لأحد أطباء التجميل لإجراء جراحة لإصلاح أنفها|، لافتة إلى أن الطبيب الذي توجهت له لم يكن لديه خبرة في عمليات التجميل

وأضافت خلال لقائها في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، «الطبيب تسبب في كسر أنفي وضيق في التنفس، ولذلك سافرت لباريس، وتم تعديل إجراء عملية التجميل التي كلفتها 400 ألف جنيه.وتابع: «عمليات التجميل أدت لتغيير كامل في جهي خاصة بعد إجرائي جراحة تجميل في خدودي».