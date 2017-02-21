قال الملحن والمطرب أحمد الحجار، إنه غير متشدد وشخصية هادئة، وأحيانًا يعجب بلحن لأغنية كلماتها تافهة؛ ولكن لحنها جميل فيسمعه

وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أسباب عدم تحقيقي للشهرة المطلوبة رفضي الغناء في أماكن بيع الخمر والراقصات، وهو ما أدى لعزوف متعهدي الحفلات عني، وعدم توجيه دعوات لي لإحيائي مثل هذه الحفلات»، قائلًا: «المهم في شخصيتي أنني لا أحب الظهور الإعلامي لأني شخص خجول وحيائي كبير».