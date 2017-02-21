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بالفيديو.. أحمد الحجار: رفضت الغناء في أماكن بيع الخمر والراقصات
21
فبراير
2017
01:46 AM
قال الملحن والمطرب أحمد الحجار، إنه غير متشدد وشخصية هادئة، وأحيانًا يعجب بلحن لأغنية كلماتها تافهة؛ ولكن لحنها جميل فيسمعهوأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أسباب عدم تحقيقي للشهرة المطلوبة رفضي الغناء في أماكن بيع الخمر والراقصات، وهو ما أدى لعزوف متعهدي الحفلات عني، وعدم توجيه دعوات لي لإحيائي مثل هذه الحفلات»، قائلًا: «المهم في شخصيتي أنني لا أحب الظهور الإعلامي لأني شخص خجول وحيائي كبير».
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