قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، |إن روسيا الاتحادية والرئيس فلاديمير بوتين ينطلقان دائما من مبدأ أن شعوب الدول صاحبة تقرير مصيرها، والثورات المخملية التي شهدتها المنطقة العربية لم تؤتِ بنتائج طيبة|

وأضاف |بيسكوف| خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، «بعض الدول التي شهدت ثورات تحولت لمفرخة لإنتاج الإرهابيين بسبب تدخل دول أخرى في شئونها الداخلية، وموسكو سعيدة جدا؛ لأن المصريين استطاعوا تحديد اختيارهم لصالح الاستقرار».