قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، |إن العلاقات المصرية الروسية حاليا جيدة، وجدول أعمالها دسم سواء في التعاون على المستوى الدولي أو التعاون الاقتصادي والتجاري|

وأضاف |بيسكوف| خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، «نعتز بعلاقاتنا مع مصر؛ فهي ذات طابع تاريخي ولها تقاليد عميقة فروسيا هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي، والجميع يعرف دور الاتحاد السوفيتي في نشأة مصر الحديثة».وتابع المتحدث باسم الكرملين، «الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي أرسيا علاقات صداقة قوية، تؤتي ثمارها بالفعل ونعرف كيف ستتطور هذه العلاقات على المدى المنظور؛ لأنها تقوم على شراكة حقيقية».