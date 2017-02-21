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بالفيديو.. 6 أشهر حبس للممتنع عن إعطاء بياناته لـ«موظفي التعداد»
21
فبراير
2017
00:46 AM
كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أنه تم إجراء 5 تجارب لتطبيق |التعداد العشري| لأول مرة في مصر والذي يتم كل 10 سنوات، ويشمل التعداد العشري الخصائص السكانية وهي: الأعمار والحالة التعليمية والاجتماعية والعملية والمستوى الاقتصادي للأسرةوقال رئيس الجهاز خلال لقائه في برنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «cbc»، إن 25 ألف شخص «متطوع» يعملون على تسجيل «الخصائص السكانية» في «التعداد العشري» مستخدمين لأول مرة «التابلت».وأعلن الجندي أنه سيتم الكشف عن «التعداد العشري» للسكان، والذي يشمل 17 مليون سجل أسرة في يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه في حالة «الامتناع» يتعرض الشخص لعقوبة الحبس 6 أشهر.
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