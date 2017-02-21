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بالفيديو.. ميسرة: عملية تجميل أنفي تكلفت 400 ألف جنيه
21
فبراير
2017
00:46 AM
روت الفنانة ميسرة تفاصيل إصابتها بتسمم بعد حقنها لدى أحد أطباء التخسيس، قائلة: «شعرت بنقص وزني أثناء تصوير أحد أعمالي السينمائية، فتوجهت لأحد أطباء السمنة وطلبت منه زيادة وزني»وأضافت خلال لقائها في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، «بعد حقن خدودي أصبت بميكروب أدى لتسمم في أسناني والخدود، وهو ميكروب يسبب الوفاة».
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