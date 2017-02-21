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بالفيديو.. أهالي قرية عمر عبد الرحمن يرفضون دفنه بمسقط رأسه
21
فبراير
2017
00:46 AM
أعلن عدد من أهالي قرية الجمالية بمحافظة الدقهلية رفضهم لدفن جثمان عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلاميةوقال الأهالي خلال تقرير مصور عرضه الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم» في برنامج «العاشرة مساء»، |إن دفن جثمان الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية سيجعل بعض مؤيديه ينشئوا مقاما له وهو ما يدخل القرية في مشكلات مع الدولة|، مشيرين إلى أن الراحل ولد وتلقى تعليمه في القرية، ولكنه عاش عمره في محافظة الفيوم إلى أن انتقل إلى أمريكا وظل هناك حتى وفاته.ورحب بعض الأهالي بدفن جثمان الراحل في مقابر القرية وإقامة مقام له باعتباره أحد الدعاة على حد قولهم.يذكر أن عمر عبد الرحمن، كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة؛ بعدما أدانته محكمة أمريكية في 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أمريكية، أهمها مركز التجارة العالمي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
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