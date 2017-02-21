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أمينة خليل: تعلمت الاقتصاد المنزلي بسبب سفري المتكرر
21
فبراير
2017
00:46 AM
قالت الفنانة أمينة خليل، خلال استضافتها في برنامج |صاحبة السعادة|، المذاع على شاشة |سي بي سي| تقديم الفنانة إسعاد يونس: إنها لم تأخذ في أي مدرسة التحقت بها مادة الاقتصاد المنزلي، وأنها تعلمتها مع الوقت؛ نظرًا لسفرها المتكرر، وهي ترى أنها مادة مفيدة، وعلى المدارس أن تعيدها للحصص مرة أخرى، وتهتم بوجودهاومن جانبها روت إسعاد يونس، ذكرياتها مع تلك المادة، مؤكدة أنها كانت هي وزميلاتها يفصلن مرايل خاصة، كاروهات أبيض وأحمر، ويرتدين على شعورهن طاقية صغيرة، أشبه بما ترتديها مديرات المنازل قديمًا.وأضافت: «كنا بنتعلم طبيخ وخياطة وكروشية وسرفلة وسراجة وتقصير وتفصيل، وإزاي نعمل ميزانية البيت.. حاجات كتير بنحتاجلها طول الوقت».واستكملت: إن الموضوع أفادها فيما بعد في منزلها؛ لأنها كانت الأخت الكبرى، وتوفي والدهم في وقت مبكر، وهي في سن الـ14، فكانت تقوم بأي إصلاحات في البيت، مثل التصليحات البسيطة في السباكة والكهرباء، وتركيب اللمبات، وبعض أعمال النجارة، وغيرها.كما أشارت إلى أنها كانت مادة عند الأولاد أيضًا، يتعلمون فيها النجارة والكهرباء والنقاشة والنجارة والترميم، وكثير من الأشياء البسيطة والمهمة، التي نحتاجها في المنازل.
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