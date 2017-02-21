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بالفيديو.. باسم مرسي عن قصة شعره: أنا حر
21
فبراير
2017
00:45 AM
هاجم باسم مرسي لاعب نادي الزمالك منتقديه بسبب قصة شعره التي اشتهر بها في الفترة الأخيرةوقال لاعب الزمالك في تصريحات لفضائية المحور: |شعري وأنا حر فيه، مش عارف ليه بيعمل مشكلة لبعض الناس، أطوله أو أقصره دي حرية شخصية الناس ليها علاقة المستوى في الملعب مش بشعري وقصته والحلاقة|.
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