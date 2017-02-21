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بالفيديو.. أرسنال يفوز بثنائية على ساتون يونايتد في كأس الاتحاد
21
فبراير
2017
00:45 AM
انتهى لقاء أرسنال أمام ساتون يونايتد، بفوز الأول بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ساتون يونايتد، ضمن مباريات دور الـ16، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزيافتتح التسجيل لصالح الأرسنال اللاعب لوكاس بيريز مارتينيز، بالدقيقة 27، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب ثيو والكوت، بالدقيقة 55 من المباراة.وخرج النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال مصابًا، خلال أحداث الشوط الثاني للمباراة.
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