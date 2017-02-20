كتب- عمر قورة: اقتحم مشجع مباراة ساتون يونايتد مع ضيفه آرسنال، مساء الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي

بحلول الدقيقة 12 من اللقاء، نقلت الكاميرات اقتحام رجل ملعب المباراة، مرتديًا ملابس داخلية وحذاء بجوارب فقط، وعلى رأسه قناع على شكل زرافة.

يشارك المحترف المصري محمد النني في المباراة بشكل أساسي، ويسعى مع الجانرز إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف سجله الجناح لوكاس بيريز في الدقيقة 26، بانتظار ما تسفر عنه نتيجة اللقاء بالشوط الثاني.