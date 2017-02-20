قال رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن حكم الإعدام الذي صدر ضد المتهمين في مذبحة بورسعيد اليوم، ستتبعه خطوة العودة بالجماهير إلى الملاعب، مشيرا إلى أن الحكم يشفي صدور أهالي الشهداء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم أحمد موسى، أنه لا يجب معاقبة كل شباب بورسعيد على هذه المأساة، مؤكدا أن كل الشباب وشعب بورسعيد يرفضون هذا الحدث الدموي.