قال محمد بلقاسم عضو تنظيم داعش ليبيا: إن التنظيم كان يعاقب المدخن بالجلد 30 جلدة، وتنفيذ حكم الإعدام من خلال الرمي بالحجارة، وهي عقوبة الزنا

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على فضائية «on live»: إن التنظيم كان يقوم بحقن الصادر ضدهم أحكام الإعلام بالمهدئات؛ حتى يفقد السيطرة على انفعالاته، قبل تنفيذ الحكم.وأوضح: «ندمان على الانضمام للتنظيم الإرهابي، بعد اكتشافي الممارسات الممنهجة السيئة، التي يمارسها أفراد التنظيم ضد الأبرياء، ولكني لم أستطع الهرب من التنظيم، قبل إلقاء القبض علي، في يناير الماضي».