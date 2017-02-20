قال علاء السبع عضو شعبة السيارات، بالغرفة التجارية، إن أنخفاض 10% لبعض فئات السيارات، يرجع لحالة الركود التي يشهدها السوق حاليا، وعزوف المواطنين عن الشراء، لافتا إلى أن الأنخفاض ليس على كافة انواع السيارات

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة » تقديم الإعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية « cbc»، أن سعر دولار الاستيراد لم يتم تحديده من قبل وزارة المالية، كما أن البنوك لم تقم بتوفير الأعتمادات المالية للسلع غير الأساسية، والتي منها السيارات.وأوضح أن نتائج انخفاض سعر صرف الدولار الجمركى لـ 16 جنيها لم تظهر بعد، مطالبا مستوردى السيارات بالبيع بالسعر الجديد للدولار الجمركى لتحريك السوق.