كشف عصام مهنا، محامي السيدة «هند»، التي سرق طبيب شهير بالبحيرة كليتها، تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أن موكلته ذهبت للطبيب من أجل انتزاع حصوات من الكلية اليسرى، وقدم لها شهادتين موثقتين تفيدان بانتزاع الحصوات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن موكلته شعرت منذ أسبوع بآلام بالكلية اليسرى، الأمر الذي دفعها لإجراء أشعة من أجل الاطمئنان على سلامتها بعد إجراء العملية الجراحية، مشيرًا إلى أنها فوجئت عندما أخبرها أحد الأطباء أن سبب آلامها راجع إلى عدم وجود كليتها اليسرى.ولفت إلى أن موكلته لم تجرِ عمليات جراحية إلا العملية الوحيدة التي تعرضت فيها لسرقة كليتها، موضحًا أن الموضوع سيعرض الأسبوع المقبل على الطب الشرعي للوقوف على صحة الواقعة.