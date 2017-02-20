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ضرب مبرح لتلميذ بمدرسة أجنبية شهيرة
20
فبراير
2017
21:47 PM
روى المستشار محمد مرعى، والد التلميذ عمر، تفاصيل تعرض نجله للاعتداء الجسدي بمدرسة جينيس للغات، لافتًا إلى أن نجله تعرض لضرب عنيف ومبرح وكسر أسنانه الأمامية من قبل أحد الطلاب بالمدرسة، مؤكدًا أن الطالب الذي اعتدى على نجله مسجل بجرائم الأحداثوأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، المدرسة تأوي طالبا مسجل أحداث، لافتًا إلى أن المدرسة شهدت حادث قتل طالب منذ فترة بسبب أعمال العنف والبلطجة.وأشار: إلى أنه نقل نجله لمدرسة أخرى خوفًا من تعرضه للتعذيب أو القتل، موضحًا أنه رفع دعوى قضائية ضد المدرسة وطالب بتعويض مادى كبير لردعها.
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