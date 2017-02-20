قال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن إعدام المتهمين في مذبحة بورسعيد أعاد الحق لأسر الشهداء، مشيرا إلى أنه بالحكم بالإعدام على المتهمين اليوم انزل الستار على هذه القضية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أن حكم اليوم سيكون نهاية لمأساة تاريخية حدثت في مصر، متابعا: |نأمل بهذا الحكم أن تعود الجماهير للملاعب مرة ثانية|.