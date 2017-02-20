أعربت جميلة محمد، والدة |أنس| شهيد مذبحة استاد بورسعيد، عن سعادتها ورضاها بعد تأييد حكم الإعدام ضد المتهمين، باكية: «الحمد لله

. ربنا برد نارنا». لافتة إلى أن أهالي شهداء المذبحة كانوا فاقدي الثقة، في صدور حكم مرضٍ عادلٍ، لكن القضاء العادل لم يتهاون بحق قتلة الشهداء.وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: إن حكم الإعدام أثلج صدور أهالي شهداء مذبحة بورسعيد. مشيرة إلى أن الجميع رفض |الدية| والتصالح في القضية، من أجل القصاص لحق الشهداء.وأردفت: «فرحة غير متوقعة، وحاسة إن ربنا كبير، وعدله في الدنيا والآخرة.. حاسة إن |أنس| مبسوط من الحكم». لافتة إلى أن صورة |أنس| لم تغب عن ذهنها، وتراه يضحك دائما.كانت محكمة النقض رفضت اليوم الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد، والصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد إعدامهم.وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا، من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.