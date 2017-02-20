قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن حظر الطلاق الشفوي ينهي سلوكيات |العربجية| لدى المصريين - حسب تعبيره، لافتًا إلى أن من يتحدثون عن وقوع الطلاق الشفهي يساهمون في زيادة المشكلات والأزمات بين الأزواج والجدل الواسع في إقرار الطلاق

وأضاف خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |DMC|، أن عدم وقوع الطلاق الشفهي يقع نهاية للخناقات والخلافات الزوجية، وسينتهي حلف الأزواج بيمين الطلاق.