قال محمد بلقاسم عضو تنظيم داعش: إنه انضم للتنظيم منذ تأسيسه في نهاية 2012، وكان يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية بالتنظيم

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على فضائية «on live»: إنه كان يعمل محاسبا في إحدى شركات الكهرباء، قبل انضمامه للتنظيم الإرهابي.وأوضح: إنه كان يحصل على مصروف شهري 650 دينارا، بالإضافة إلى عمليات الاستيلاء التي كان يقوم بها أفراد التنظيم على مؤسسات الدولة، والمعدات التي كان يتم مصادرتها وبيعها، وأنه حقق ثروة 4 ملايين دولار، خلال تلك الفترة. لافتا إلى أن: الأجهزة الأمنية الليبية ألقت القبض عليه في شهر يناير من العام الجاري، مع بداية المعارك في مدينة سرت، مؤكدا أن تنظيم داعش هو الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين.