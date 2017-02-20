أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: على مضاعفة مقاعد الدوائر المحلية إلى 16 مقعدا، لافتًا إلى أن مشروع الإدارة المحلية في البداية حدد 8 مقاعد في كل دائرة مع مراعاة التمثيل العادل للسكان

وأوضح خلال لقائه ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل: أن الدستور منح الإدارة المحلية نفس صلاحيات البرلمان في سحب الثقة من المسئولين بالمحليات، كما نص على حصص للمرأة والشباب في انتخابات المحليات المقبلة.