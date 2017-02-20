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محمد فاضل: لم نعرف الرقابة على الدراما في عصر «عبد الناصر»
20
فبراير
2017
19:47 PM
قال المخرج محمد فاضل: إن العمل الفني عندما يكون له رسالة، لا يعني أنه فيلم ثقيل الدملافتا إلى أن هناك الكثير من الأعمال الفنية الكوميدية التي كانت بمثابة رسالة قوية للأجيال.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |بين السطور|، المذاع على قناة |أون لايف|، تقديم أماني الخياط: إن عصر الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن به أي رقابة على الأعمال الفنية والدراما.
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