قال المخرج محمد فاضل: إن العمل الفني عندما يكون له رسالة، لا يعني أنه فيلم ثقيل الدم

لافتا إلى أن هناك الكثير من الأعمال الفنية الكوميدية التي كانت بمثابة رسالة قوية للأجيال.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |بين السطور|، المذاع على قناة |أون لايف|، تقديم أماني الخياط: إن عصر الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن به أي رقابة على الأعمال الفنية والدراما.