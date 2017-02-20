توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، قيام وزارة المالية بإعادة النظر في سعر الدولار الجمركي مرة أخرى، وتخفيض سعره

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، المذاع على الفضائية الأولى المصرية: إن أسعار صرف الدولار ستشهد انخفاضا كبيرا، خلال الأيام المقبلة، مطالبا محتكري السلع الغذائية بسرعة إعادة النظر في السياسة البيعية، وطرح كافة السلع في الأسواق، قبل فوات الأوان، وخاصة أن كافة السلع الغذائية ستنخفض قريبا.