قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إنه بات واضحًا للجميع أن مصر تبذل جهودا جبارة وناجحة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونشر الإسلام الوسطي

لافتًا إلى أن مجلس الأمن تبنى المبادرة المصرية في مكافحة الفكر المتطرف. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل: إن اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر هام جدًا؛ من أجل إعادة الاستقرار لليبيا. لافتًا إلى أن اجتماع تونس تناول كيفية جمع الفرقاء في الأزمة الليبية للحل السياسي.وأشار إلى أنه تم البناء في اجتماع تونس على بيان القاهرة، حول الحل السياسي للأزمة الليبية.