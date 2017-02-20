أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك ABC وعضو اتحاد البنوك: أنه من المتوقع حدوث هبوط جديد للدولار خلال مايو المقبل، لافتًا إلى أنه بات من الصعب صعود الدولار لـ 20 جنيه مرة أخرى

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |ON LIVE|: أن جميع المؤشرات تؤكد حدوث انخفاض حاد في جميع أسعار السلع خلال شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تراجع سعر الدولار.ولفت: إلى أن زيادة نسب الصادرات المصرية مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عقب قرار تعويم الجنيه لـ 16%، كان له عامل السحر والتأثير الإيجابي في هبوط سعر الدولار.