روت الإعلامية مفيدة شيحة، أنه تم رفدها لمدة أسبوع، خلال دراستها في مدرسة راهبات للبنات فقط؛ وذلك بسبب نشوب شجار بينها وبين إحدى زميلاتها، والتي وصفتها قائلة: «بقت من أعز أصدقائي دلوقتي»

وأضافت، خلال حلقة برنامج |الستات مايعرفوش يكدبوا|، المذاع على قناة |سي بي سي| إن الشجار كان بسبب سوء تفاهم، تطور للضرب بينهما، ومضايقات من أصدقاء كل منها هي وزميلاتها، وهو الأمر الذي أدى لـ«رفدها» أسبوعا من المدرسة، مع استدعاء ولي أمرها.وعبرت مفيدة شيحة، قائلة: «بس عشان اللي بيتفرجوا علينا، وعشان وزارة التربية والتعليم، ده كان غلط، وأنا اترفدت بسببه أسبوع، واتبعتلي جواب استدعاء ولي أمر». وعلقت الإعلامية سهير جودة، مازحة: «ده عقاب حنين جدا».