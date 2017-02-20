أكد حافظ سلماوي، المدير السابق لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك: أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج 47% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن حجم إنتاج محطة الضبعة يصل لـ 7% من إجمالى الطاقة المنتجة

وأشار سلماوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |ON LIVE|، إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات البيئية السيئة الناجمة من طاقة الوقود، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ستعتمد على جميع مصادر الطاقة حتى تكون الكهرباء متاحة لجميع الأغراض سواء الاستثمارية أو المنزلية.