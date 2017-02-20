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بالفيديو.. خالد الجندي: إدراجي على قائمة اغتيالات داعش فخر لي
20
فبراير
2017
18:47 PM
قال خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن إدراجه على قائمة اغتيالات داعش، زاده عزة وفخرا وأنها بمثابة شهادة تقدير، حامدا الله على ذلكوأضاف خلال برنامجه |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |دي إم سي|: |منهجي يؤلمهم وبيوجعهم وبيطعنهم، ولكل أجل كتاب، ومحدش بيموت ناقص عمر|.
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