قال خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن إدراجه على قائمة اغتيالات داعش، زاده عزة وفخرا وأنها بمثابة شهادة تقدير، حامدا الله على ذلك

وأضاف خلال برنامجه |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |دي إم سي|: |منهجي يؤلمهم وبيوجعهم وبيطعنهم، ولكل أجل كتاب، ومحدش بيموت ناقص عمر|.