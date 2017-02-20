وصف اللواء علي رضا، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، قرار وزارة السياحة بوقف تراخيص شركات السياحة بفئاتها المختلفة لمدة عام بالصائب ومحاولة لتصحيح أوضاع الشركات الحالية

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان» المذاع على فضائية «الحياة»، إن عدد شركات السياحة العاملة في السوق المصري أحد أسباب الفوضى التي يعاني منها القطاع خلال السنوات الماضية، وحول الأوضاع لـ«زيطة».وأضاف أن هناك عددا كبيرا من شركات السياحة حصلت على تراخيص بالوساطة، وتحولت الرخصة لكرتونة يتم بيعها في السوق السوداء، وهو ما أدى لتشويه سمعة السياحة المصرية في الخارج.يذكر أن وزارة السياحة أصدرت قرارا بوقف منح تراخيص لشركات السياحة بفئاتها المختلفة لمدة عام.