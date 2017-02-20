أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال لمتصل حول حكم الدين في الشخص الذي يتعامل مع الجن، مؤكدًا أن الجن الفاسد فقط، هو من يتحدث مع الإنسان

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |سي بي سي|: إن الجن الصالح لا يتحدث مع الإنسان. موضحًا: إن من يتخذ الشيطان وليا من دون الله، فقد خسر خسرانا مبينا، مصداقًا لقول الحق عز وجل: {أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا}.