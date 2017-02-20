أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق: إن لبس الرجل السلاسل وأساور الفضة مباح، وجائز شرعًا

لافتًا إلى أن لبسها يرجع إلى العرف السائد في المحيط السكني.وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |سي بي سي|: إنه يجب على الرجل عدم الإفراط في لبس السلاسل والخواتم، داعيًا إلى ضرورة عدم تشبه الرجال بالنساء في كافة أمور الحياة، وذلك مصداقًا للحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ».