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علي جمعة: الوحي نزل على النساء مثل الرجال
20
فبراير
2017
18:47 PM
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن موضوع أن الرسل جميعهم كانوا من الرجال محل خلاف بين العلماء، لافتًا إلى أنه ثبت في القرآن أن الوحي نزل على المرأة، مصداقًا لقوله تعالى: |وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ|وأوضح جمعة، خلال لقائه ببرنامج |والله أعلم|، المذاع على قناة |سي بي سي|، أن السيدة مريم والسيدة حواء والسيدة يوخندة أم موسى ثبت الله فؤادهم وتلقين الوحي.
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