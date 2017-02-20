شهدت محافظتا |القاهرة والجيزة| شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الإثنين، ما أدى لإعاقة حركة السيارات في مناطق عديدة بالعاصمة، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب الشبورة.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية الأفقية ستقل بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 18 والصغرى 7، والإسكندرية 8/17، ومطروح 8/18، والغردقة 11/22، وشرم الشيخ 14/22، والإسماعيلية 7/19، وبورسعيد 11/18، والسويس 7/20.