أكدت فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، وصل العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة

وسنوافيكم بالتفاصيل...