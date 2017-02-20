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وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة مفاجئة
20
فبراير
2017
10:48 AM
أكدت فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، وصل العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئةوسنوافيكم بالتفاصيل...
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