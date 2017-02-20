نفى ناصر البرنس، صاحب مطاعم البرنس ما تردد عن افتتاحه المطعم، مشيرًا إلى أن ما أثير بهذا الشأن شائعات

وعن افتتاحه مطعمه قال: |كنت مخنوق ومدايق شوية وأنا بجهز المطعم وبجمع العمال وبهيئ المطعم للعملاء وللافتتاح الرسمي فقلت أدبح عجل وافرح بيه عملائي وأهل إمبابة|.وأضاف البرنس أنه حصل على حكم قضائي ببراءته من التهمة التي كانت موجهة إليه ببيعه لحومًا فاسدة، وعن الأسعار وموعد الافتتاح أكد |البرنس| أنه خلال 15 يومًا على الأكثر سيفتتح المطعم، وأنه لا يهتم بالأسعار أكثر من اهتمامه بجودة الوجبات المقدمة للعملاء. وفي نفس السياق أكد عملاء المطعم أنهم عندما علموا بافتتاح المطعم جاءوا من مختلف المناطق.وعن اللحوم الفاسدة التي تعرض بسببها المطعم للغلق في وقت سابق، قال أحد العملاء: |إحنا بناكل هنا من صغرنا مافيش حد تعب في مرة أو حصله حاجة|.