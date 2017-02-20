عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم» مقطع فيديو لعدد من الجماهير بمدرجات الدوري المكسيكي أثناء تعاطيهم المواد المخدرة

وكان فريق تيجريس فاز على نطيره فيراكروز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مستهل الجولة السابعة من مرحلة إياب البطولة المحلية (كلاوسورا 2017).