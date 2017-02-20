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نقابةالصيادلة تحذر المواطنين: حقن الـ «RH» في الصيدليات مغشوشة
20
فبراير
2017
03:46 AM
حذر الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، السيدات الحوامل من شراء حقنة الـ«RH»، من الصيدليات؛ لأنها تبيع الحقن المغشوشة، مطالبا بشراء الحقنة من الشركة المصرية أو فاكسيراوقال نقيب الصيادلة في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، |إن عدم توفر الحقن داخل الصيدليات جاء بأمر وزارة الصحة نظرا لندرتها، وإنْ وجدت داخل صيدلية فهي مغشوشة أو مهربة، ومصر تحتاج سنويا إلى أكثر من 5000 حقنة شهريا|.
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