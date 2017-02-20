قال الدكتور منصور مندور كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن التراشق وتبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس النواب، لا يليق بهم كونهم ممثلين عن الشعب

وأضاف «مندور» خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إذا كان هذا حال مجلس النواب في التراشق وتبادل الاتهامات فما حال الشعب؟»، مشيرًا إلى أن الهجوم على محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب يفقد النواب ثقة الشعب، بعد التحدث مع بعضهم بألفاظ واتهامات بعيدة عن الإسلام.