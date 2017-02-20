قال الدكتور منصور مندور كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، |إن المرأة وقعت بين فكين، أحدهما رأي يريد حبسها والآخر يريدها جاهلة، على عكس الإسلام الذي يريدها متعلمة ومثقفة حتى تدفع بزوجها للحلال وقادرة على تربية أولادها وسد فجوة غياب الزوج|

وأضاف كبير أئمة الأوقاف، خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أن المرأة أصبحت مطالبة بالخروج؛ لتعليم بقية النساء الأخلاق في المساجد بدلا من الإنترنت وغيره، وقرار تعيين المرأة داعية في المساجد حلال.وتابع |مندور|، «لا يجب ترك المرأة عرضة للمسلسلات التركية والسورية، وذلك أحد أسباب ابتعادها عن الإسلام؛ فالدعوة لا تقتصر على الرجال فقط ولكنها مطلوبة من الجميع، ومن الزوجة والفتاة عندما تكون ملمة بذلك».