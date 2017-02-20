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بالفيديو.. تفاصيل مأساة طفلين يحرمهما ضمور في المخ من النوم
20
فبراير
2017
02:44 AM
يعيش طفلان منذ ولادتهما آلام لا يتحملها بشر ليكون الصراخ وضرب رأسيهما بالحائط، سبيلهما للتخلص من ألم يؤرق حياتهمالطفلان أحمد محمد على ابن الخمس سنوات، وأخيه زياد الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات، شقيقين وُلدا بمرض واحد وهو «ضمور في المخ» أفقدهم النطق والحركة، ويقف الفقر حاجزا يعجز أمامه الأب عن التصرف لعلاجهما ولسان حاله يقول: «ما باليد حيلة».وقالت والدة الطفلين أنها لم تذق طعم النوم منذ ولادة إبنيها لأنهما لم يغمض لهم جفن في اليوم سوى ساعة على مدار حياتهم، ووالدهما عامل يومية، يذهب صباحا آملا في تحصيل جنيهات لتوفير تكاليف إجراء عملية، مشيرًة إلى أنها لاتسطتيع ترك أطفالها غير مقيدين حتى لا يفعلا بأنفسهما كارثة، خاصة وأنها تركتهما مرة دون رباط فحاولوا قتل شقيقتهما الصغرى التي لم تبلغ سبعة أشهر. وتابعت الأم، رغم ظروفنا ذهبنا لكثير من الأطباء لكن التكاليف أثقلت كاهلنا، والجيران اشتكوا من الضجيج بسبب صراخ الطفلين، ونقلهما عمهما من البدروم إلى شقة بناها على السطوح. وتمنت والدة الطفلين أن ينظر أليهما أحد المسؤولين بعين رحيمة ومساعدة نجليها وعلاجهما.
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