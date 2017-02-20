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بالفيديو.. نجل عمر عبد الرحمن: والدي لم يفت بقتل السادات
20
فبراير
2017
01:46 AM
قال |عمار| نجل الراحل عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، |إنه تقدم بطلب لوزارة الخارجية؛ للحصول على موافقتها لنقل جثمان والده فوافقت على ذلك|وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «لم نتلق موافقة الحكومة المصرية على تحمل نفقات نقل الجثمان من أمريكا إلى القاهرة، ولكننا مستعدون لتحمل كافة التكاليف شريطة أن يتم نقل الجثمان وهو ما ستعرفه في وقت لاحق».وتابع |عمار|، «رأينا العديد من الآراء المعارضة لإحضار جثمان الشيخ للقاهرة، والقضاء المصري برأ الراحل من كافة القضايا الموجهة له، والشيخ لم يفتِ بقتل الرئيس الراحل أنور السادات، وهو ابن مصر وابن هذا الوطن قبل أن يكون ابنا للجماعة الإسلامية».
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