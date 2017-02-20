قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن محمد أنور السادات عضو المجلس أثار بلبلة بعد فتحه ملف السيارات المصفحة لرئيس المجلس، ولم تدخل المجلس سيارة مصفحة

وأضاف مخاليف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «السادات حاول توصيل رسالة بفتح ملف السيارات المصفحة لجهات خارجية».ومن جانبه رد «السادات» قائلًا: «ألف خسارة أنت هتنام إزاي وإنت اعترفت بأخطائك داخل المجلس لأنك شاركت في إسقاط عضويتي».