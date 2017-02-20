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طارق شوقي: حل مشكلات التعليم لن يحدث في يوم وليلة
20
فبراير
2017
01:46 AM
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تحميل شخص معين مسئولية تراجع أحوال التعليم |ظلم|؛ فالمنظومة متشابكة، وحلها لن يحدث في يوم وليلةوأضاف الوزير خلال لقائه في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على فضائية |دي إم سي|، تقديم إيمان الحصري، أن المنظومة التعليمية مليئة بالثقوب التي يريد إصلاحها لتحصل مصر على أجيال ماهرة قادرة على أن تنافس وتنتج.
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