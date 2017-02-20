وجه الفنان القدير المنتصر بالله، الشكر لوزير الثقافة حلمى النمنم، لإاصالاته المتكررة به والسؤال عن صحته، مشيرًا إلى أنه رجل يستحق الشكر على دوره تجاه المثقفين والفنانين

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج « كل يوم»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية « ON E»، أن حالته الصحية جيدة ويتماثل للشفاء.ومن جانبها قالت زوجة المنتصر بالله، أن نجلتها ذهبت لشراء «جاكت» فتفاجئت بقيام صاحب المحل بوزن |الجاكت|، وعندما استفسرت عن سعره قال لها انتظرى حتى أوزنه، وتابعت ضاحكة:«أحنا بنقول للحكومة خفضى الأسعار شوية فنجد أن أصحاب محال الملابس بيوزنوا لنا ملابسنا».