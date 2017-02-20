سكب سائق توك توك بمحافظة البحيرة، كمية من البنزين وأشعل النار في نفسه؛ اعتراضا على استيلاء أمين شرطة على مركبة التوك توك الخاص به

وقال «شعبان» سائق توك توك في لقاء خاص لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي: «أثناء وقوفي أسفل كوبري السريع على طريق البحيرة فوجئت بأمين شرطة يطلب مني الرقم القومي وأوراق التوك توك، واصطحبني على قسم الشرطة».وأضاف: «شقيقي عبد السلام أحضر الأوراق في القسم وعرضناها على أمين الشرطة وبعد فحصها رفض الإفراج عن التوك توك، فدخلنا لضابط الشرطة، فأنهال علينا بالسباب والشتائم لمجرد أننا بدأنا الحديث معه عن التوك توك».وتابع: «أنهرت بسبب سباب الضابط لشقيقي والدنيا أسودت في وجهي فاشعلت النيران في نفسى ليلة زفافي اعتراضا على رفض ضابط الشرطة تسليمي التوك توك».