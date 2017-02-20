أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفر للوزارة كافة الإمكانات للنهوض بالتعليم، وأن المعلم هو العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه في خطته

وأضاف خلال لقائه في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم إيمان الحصري، أن المعلمين يتحملون مسئولية أجيال، قائلا: إن |الكلاكيع| الكثيرة في الجهاز الإداري سأحلها وأبذل قصارى جهدي في ذلك|.