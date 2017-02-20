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وزير التعليم: السيسي يوفر لنا كافة الإمكانات وهحل الكلاكيع الإدارية
20
فبراير
2017
01:46 AM
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفر للوزارة كافة الإمكانات للنهوض بالتعليم، وأن المعلم هو العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه في خطتهوأضاف خلال لقائه في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم إيمان الحصري، أن المعلمين يتحملون مسئولية أجيال، قائلا: إن |الكلاكيع| الكثيرة في الجهاز الإداري سأحلها وأبذل قصارى جهدي في ذلك|.
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