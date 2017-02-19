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بالفيديو.. وكيل أوقاف الإسكندرية يحرج داعية إسلامي أمام المصلين
19
فبراير
2017
23:47 PM
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، مقطع فيديو لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أثناء دخوله أحد المساجد، وجد فيه داعيا إسلاميا، يلقي درسا دينيا على المصلينوسأل وكيل أوقاف الإسكندرية، الشاب عن التصريح الحاصل عليه، فانتفض الشاب من على المقعد، موجها حديثه للمواطنين، قائلا: «فضيلة الشيخ هيكمل معاكم الحديث»، فرفض وكيل وزارة الأوقاف، وطلب منه استكمال الدرس الديني.
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