تعليق والد ضحية الصعق بالكهرباء.. الأعلى قراءة في الـ«توك شو»

شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:والد ضحية الصعق بالكهرباء: روحي اتاخدت مني