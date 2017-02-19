قال المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن بعض الشركات أكدت تخفيضها لأسعار السيارات من 15 إلى 20%، وذلك بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها

وأشار خلال حديثه لبرنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم أحمد موسى: إلى أن استعادة الجنيه قوته الشرائية أمام الدولار والعملات الأجنبية ساهم بشكل فعال في هبوط أسعار السيارات بنفس مقدار هبوطه. وأوضح أن السبب وراء ارتفاع أسعار السيارات بالشكل الجنونى وغير المنطقى الذي شهده السوق المصرية بعد قرار تعويم الجنيه، يكمن في استغلال بعض الوكلاء لتكالب العملاء على الشراء، لافتًا إلى أن مكسب بيع السيارة الواحدة يصل لـ 7%، أما مكسب خدمة ما بعد البيع لكل سيارة يصل من 20 إلى 25%.