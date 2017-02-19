عبر شقيق الطفلة |ليلي|، ضحية الصعق الكهربائي، عن حزنه الشديد من فراق شقيقته، مضيفًا: |أختى واحشتني أوى ونفسى ترجع تاني|

ولفت خلال حديثه لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، إلى أن شقيقته كانت تطمح في أن تصبح طبيبة لتداوى آلام المرضى، وأنه كان دائم اللعب معها.وكانت الطفلة ليلى ذات السبع سنوات توفيت صعقا بالكهرباء بفعل أحد أعمدة الإنارة، عقب انتهاء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقرية قليشان بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.